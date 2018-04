Tariq Ramadan betaalde Belgische vrouw 27.000 euro om te zwijgen over destructieve relatie

Majda Bernoussi, een 45-jarige Belgische van Marokkaanse afkomst, had een knipperlichtrelatie met Tariq Ramadan. Toen die op zijn einde liep, besloot de vrouw om teksten, foto's, video's en geluidsopnames online te zetten via onder andere Facebook en YouTube. Ze noemde haar relatie 'destructief' en zei dat ze zich 'mentaal aangerand' voelde door een 'destructieve manipulator'. Tariq Ramadan stapte op 17 februari 2015 naar de rechtbank. Rechtbankvoorzitter Luc Hennart bevestigt dat beide partijen begin mei van dat jaar een akkoord bereikten. ,,Dat voorzag er in grote lijnen in dat Majda Bernoussi de gegevens van het internet zou halen en geen nieuwe zou publiceren als Tariq Ramadan haar daarvoor geld betaalde", zegt de Brusselse magistraat. Volgens de Franse site Mediapart en het Belgische weekblad Le Vif gaat het om een bedrag van 27.000 euro.

Mishandeld

Ramadan zit nog steeds in de cel in de buurt van Parijs. Verschillende vrouwen hebben de theoloog beschuldigd van verkrachting. Vorige maand deed een vrouw haar verhaal op de Franse radio, waarin ze gedetailleerd beschreef hoe hij haar mishandelde. ,Ik moest 24 uur per dag voor hem klaar staan, zijn ondergeschikte zijn, zijn hond, zijn hoer."



In 2009 is Ramadan in Rotterdam nog de deur gewezen. Hij was toen gasthoogleraar aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Vooral Leefbaar Rotterdam en de VVD zagen in hem een wolf in schaapskleren omdat hij homo-onvriendelijke uitlatingen zou hebben gedaan. De universiteit gaf later toe te snel tot conclusies te zijn gekomen.