‘Te veel ingangen op scholen’: Politicus wil minder deuren na schietpartij

Dan Patrick, van de Republikeinse partij, meent dat er te veel in- en uitgangen op scholen zijn en dat schietpartijen daardoor makkelijker kunnen plaatsvinden. ,,Als er maar één ingang was geweest’’, oppert Patrick, ,,dan hadden ze hem wellicht kunnen stoppen.’’ Tijdens een persconferentie zei de Texaan dat hij wil kijken naar de manier waarop scholen worden ontworpen. Met slechts één ingang zouden er volgens de politicus minder bewakers nodig zijn om bezoekers en studenten in de gaten te houden. ,,We zullen creatief moeten zijn.’’ Dat één deur voor meer dan 1.400 leerlingen, leraren en schoolmedewerkers niet de meest logische oplossing is, bleek Patrick te ontgaan. Wat te doen bij een brand? Zijn opmerking kon dan ook op veel hoon rekenen. ,,Oh my fucking god’’, twitterde journaliste Lauren Duca, die duidelijk haar oren niet kon geloven. ,,Ze gaan nog eerder deuren verbannen dan aanvalswapens.’’ Democratisch parlementslid Eric Swalwell constateerde schamperend dat Patrick ‘de deuren de schuld gaf, alles behalve de wapens. Begrepen’’, twitterde hij.

Stenen uitgedeeld

Walter Shaub, oud-directeur van de overheidsdienst Ethiek, liet in reactie weten dat Texas letterlijk een strengere wetgeving heeft voor de constructie van deuren dan voor de aanschaf van wapens. Het is niet het eerste curieuze idee dat opborrelt na een schietpartij op een school. Na de schietpartij in Florida, in februari, kwamen er diverse suggesties binnen om de veiligheid te verbeteren. Een school in Pennsylvania deelde stenen uit aan leerlingen om zich tegen een schutter te kunnen verdedigen.



The Washington Post berekende dat 2018 nu al een dodelijker is geweest voor Amerikaanse scholieren dan voor militairen. 29 studenten kwamen dit jaar al om het leven bij een schietpartij op school, terwijl het aantal doden onder soldaten, op dertien is blijven steken. Met helikopter- en vliegtuigcrashes in de VS erbij geteld, komt het aantal militaire slachtoffers ook uit op 29. De krant wijst er wel op dat de situatie op scholen daarmee niet gevaarlijker is dan die waarin militairen terechtkomen. Er zijn ruim 50 miljoen scholieren tegenover 1,3 miljoen soldaten. De kans om als militair om het leven te komen, ligt 40 keer hoger dan als student.