Te zwaar beladen boot vol schoolkinderen kapseist in India: zeker 21 doden

met video Negen doden, drie zwaargewon­den bij schietpar­tij in winkelcen­trum Texas

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de plaats Allen in de Amerikaanse staat Texas zijn zaterdag negen doden gevallen, onder wie de schutter. Ook raakten zeker zeven mensen gewond, van wie er drie in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen.