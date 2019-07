Team Trump 'koopt' modellen en acteurs en zet ze neer als fans

Woede en verdriet om doodschie­ten iconische olifant ‘Voortrek­ker’ door trofeeja­ger

13:54 Natuurorganisaties in Namibië zijn woest op het ministerie dat toestemming gaf de beroemde olifant ‘Voortrekker’ dood te schieten. Zelden of nooit is er zo getreurd om de dood van een olifant. Voortrekker, zo heet de iconische olifantenstier, werd afgelopen week door een trofeejager met vergunning omgelegd in Namibië.