Telefonerende man gegrepen door trein voor ogen zoon

Marinechef zegt sorry voor niet-bestaand slachtoffertje aardbeving

14:53 Twee dagen lang was Mexico in de ban van de wanhopige zoektocht naar het meisje Frida Sofia (12) dat sinds de krachtige aardbeving onder het puin in haar school zou liggen. Vannacht maakte een Mexicaanse marinechef bekend dat het meisje helemaal niet bestaat. De inwoners van Mexico zijn furieus. De marinechef bood vanmiddag Nederlandse tijd zijn excuses aan.