Ter dood veroordeelde ontloopt zijn executie door dodelijke aandoening

,,Zodra hij tijdens de executie last krijgt met ademen, zal de tumor in zijn keel waarschijnlijk knappen, waardoor hij stikt in zijn eigen bloed.’’ Een redenatie die hun cliënt in 2014 ook al van een voortijdig einde afhield. Met minder dan een uur op de klok werd toen de voltrekking van het vonnis afgeblazen en ook nu durfden vijf van de negen rechters het niet aan.



,,De terechtstelling van Bucklew zal hoogstwaarschijnlijk gruwelijk en pijnlijk zijn’’, aldus het hof. ,,De pijn zal veel groter zijn dan die normaal bij een executie door middel van een dodelijke injectie optreedt.’’ Het doorzetten van de voltrekking van de doodstraf zou Bucklews grondwettelijke recht, dat hem beschermt tegen een wrede en onmenselijke straf, hebben geschonden.



Voor er überhaupt een nieuwe terechtstellingsdatum wordt bepaald, zal eerst onderzoek worden gedaan naar Bucklews aandoening. Het Openbaar Ministerie meent dat Bucklew zijn beweringen niet waar kan maken, maar diens advocaten zijn in hun nopjes met de beslissing van het hof. ,,We zijn opgelucht en kijken ernaar uit om verder te werken met Rusty’’, zegt Cheryl Pilate tegen de Kansas City Star.