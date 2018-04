Terminale Britse peuter Alfie mag niet voor behandeling naar Italiaanse kliniek

Alfie Evans lijdt aan een zeldzame degeneratieve hersenaandoening en werd sinds december 2016 verpleegd in het ziekenhuis in Liverpool. Tegen de zin in van zijn ouders werd maandag de apparatuur die het kindje in leven hield uitgezet. Zijn vader en moeder (Tom Evans en Kate James) hebben geprobeerd dat te voorkomen, maar Britse rechters oordeelden dat het Alder Hey Children's Hospital de stap toch mocht zetten. Verdere behandelingen zouden, aldus justitie, volstrekt zinloos zijn omdat er geen enkele hoop op herstel is.



De ouders denken dat de situatie van Alfie in de nabije toekomst toch nog iets zal verbeteren. Gisteren vertelde de vader aan Britse media dat zijn zoontje 'nog steeds zelfstandig ademt' en 'steeds sterker wordt'. ,,Zelfs een verpleegkundige was verbijsterd over zijn iets verbeterde gezondheidstoestand'', aldus Tom Evans. De vader ontkent niet dat zijn zoontje in semi-vegetatieve staat is. ,,Maar we houden als christenen altijd hoop.''



Het lot van het op 9 mei 2016 geboren jongetje zorgt al geruime tijd, binnen en buiten Groot-Brittannië, voor veel ophef. Internationale media houden alle ontwikkelingen rond Alfie scherp in de gaten en dankzij de openhartige opstelling van de ouders lopen de emoties in bijna de hele wereld hoog op. Zo heeft de Italiaanse regering Alfie onlangs de Italiaanse nationaliteit aangeboden. En op verzoek van paus Franciscus werd zelfs een militaire luchtambulance klaargezet om het kind te vervoeren naar het door het Vaticaan financieel gesteunde Bambino Gesù ziekenhuis in Rome. Tom Evans en Kate James wilden graag op dat aanbod ingaan, maar kregen gisteren van het Londense hooggerechtshof te horen dat Alfie te kwetsbaar is om te vervoeren.