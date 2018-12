Terreuraanslag Straatsburg: grote politieactie aan de gang

LivestreamTwee dagen na de aanslag in Straatsburg is er een omvangrijke politieoperatie aan de gang in de wijk Neudorf, zo meldt de Franse nieuwszender BFMTV. Mogelijk houdt de politieactie verband met de klopjacht op de vermoedelijke aanslagpleger.

Op televisiebeelden zijn talrijke overvalwagens te zien. Ze zijn overdwars op de weg gezet om het verkeer tegen te houden. Zwaarbewapende en door schilden beschermde politieagenten bewegen zich groepsgewijs voort en gaan huizen binnen. De aanleiding voor de operatie is echter nog niet duidelijk, aldus BFMTV. Bevestiging van de politie is er nog niet.

Chérif Chekatt, de vermoedelijke aanslagpleger, liet zich dinsdag meteen na de aanslag met een taxi afzetten in Neudorf. Sindsdien ontbreekt elk spoor. In de buurt bevindt zich ook de woning van Chekatt. Die is doorzocht.

Tweede dag

Honderden politieagenten hebben afgelopen dagen gezocht naar de Straatsburg-schutter. Regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux vertelde vanmorgen tegen het Franse CNews: ,,Het maakt niet uit of we hem dood of levend te pakken krijgen. Als we hem maar zo snel mogelijk vinden.”

Het noordoosten van Frankrijk zit net als gisteren volledig op slot. Treinen, snelwegen en grensovergangen worden gecontroleerd in de klopjacht naar de voortvluchtige man die drie mensen doodde en 13 mensen verwondde. Vijf gewonden, onder wie iemand die hersendood werd verklaard, zijn er erg aan toe. Er zijn ruim 700 agenten op de been.

Vooral niet zelf ingrijpen

Frankrijk heeft inmiddels het hoogste veiligheidsniveau bereikt. De dader wordt gezien als een grote dreiging. Franse autoriteiten hebben een poster van Chekatt verspreid en roepen getuigen op zich te melden in de zoektocht. De poster meldt dat het om een ‘gevaarlijk individu’ gaat en roept de Fransen op om vooral niet zelf in te grijpen. Iedereen die mogelijk weet waar Chekatt zich ophoudt, wordt opgeroepen contact op te nemen met de autoriteiten.

Nog wel in Frankrijk?

De in Straatsburg geboren schutter met een Noord-Afrikaanse achtergrond is geradicaliseerd en draagt mogelijk een vuurwapen en een mes. Het is maar de vraag of hij nog in Frankrijk is, vandaar dat ook in Duitsland en Zwitserland agenten naar de man op zoek zijn. Omdat de schutter gewond is aan zijn arm, is het een optie dat hij mogelijk toch dicht bij Straatsburg verblijft.

Volgens regeringswoordvoerder Griveaux maakt het dus niet uit in welke hoedanigheid Chekatt wordt gevonden, als het maar zo snél mogelijk gebeurt. Het is niet bekend of de politiemachten opdracht hebben gekregen om Chekatt neer te schieten.

