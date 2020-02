Terreurdaad Londen: drie gewonden, doodgeschoten messentrekker (20) ‘was recent vrijgelaten’

Video en updateDe man die vanmiddag in het zuiden van Londen op straat met een kapmes instak op voorbijgangers en daarna werd doodgeschoten door agenten, was recent vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat vast voor delicten gelinkt aan terrorisme en was 20 jaar oud, melden Britse media. De politie beschouwt het incident, waarbij drie gewonden vielen, als een islamitische terreurdaad.

Het incident vond omstreeks 14 uur plaats in Streatham, niet zo ver van de wijk Croydon. Twee slachtoffers raakten gewond doordat de man op hen instak, de derde vermoedelijk als gevolg van rondvliegend glas veroorzaakt door politiekogels. Met die kogels werd de messentrekker uitgeschakeld.

De politie verklaarde aanvankelijk dat hij was neergeschoten maar meldde later dat de man was doodverklaard. Op zijn lichaam werd een gordel met zilverkleurige capsules gevonden. Al snel was volgens de politie duidelijk dat het ging om een nepbom.

Volledig scherm De doodgeschoten Sudesh Amman (20) kwam volgens de BBC ongeveer een week geleden vrij. © Politiefoto

Aanslagwens

Messentrekker Sudesh Amman was volgens de BBC ongeveer een week geleden vrijgelaten uit de gevangenis. Dit na een veroordeling voor het verspreiden van terroristische propaganda. Volgens de krant The Guardian vond de veroordeling in 2018 plaats, was de veroordeelde toen 18 jaar oud en bekende hij dertien aan terrorisme gelinkte delicten waaronder het in een familiale WhatsApp-groep delen van een tijdschrift gelieerd aan terreurbeweging Al Qaeda.

Hij moedigde zijn vriendin ook aan om haar ouders te onthoofden, verklaarde een terreuraanslag te willen plegen en had in zijn ouderlijk huis een gevechtsmes, luchtdrukgeweer en zwarte vlag verstopt, meldde The Independent eind 2018. Amman werd volgens de krant veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en vier maanden. Dit wegens het verspreiden van terroristisch materiaal én het verzamelen van informatie die nuttig was voor terreuraanslagen. Bij een huiszoeking werd een stapel handleidingen voor het maken van bommen in beslag genomen alsook andere propaganda.

Volgens Sky News kwam Sudesh Amman vrij na het uitzitten van de helft van zijn drie jaar gevangenisstraf wegens verspreiding van extremistisch materiaal. Sindsdien stond hij volgens de Britse nieuwszender onder actief politietoezicht. Het schaduwen van de man zou verklaren waarom de politie vanmiddag zo snel kon ingrijpen en het incident meteen bestempelde als terreurdaad.

De politie bevestigde dat schaduwen vanavond in andere bewoordingen. ‘Gewapende politiemensen waren meteen aanwezig als onderdeel van een proactieve terrorismebestrijdingsoperatie’, luidt het in een persverklaring. De messentrekker zou gehandeld hebben vanuit een islamitisch-terroristische ideologie.

Levensgevaar

De drie gewonden zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen, een man, raakte zwaargewond en verkeert in levensgevaar. De andere zijn vrouwen die lichtgewond raakten. Eentje werd ter plekke aan haar verwondingen behandeld maar moest daarna voor controle naar het ziekenhuis.

Een ooggetuige verklaarde tegenover de Daily Telegraph te hebben gezien hoe een man een winkel binnenging, een mes pakte en op mensen begon in te steken. ,,De winkelier probeerde het mes van hem af te pakken, maar de man ontsnapte en stak een vrouw op een fiets. Het mes was erg groot.’’ Een 19-jarige student zei: ,,Ik stak de weg over toen ik een man met een machete en zilverkleurige blikken op zijn borst zag. Hij werd achtervolgd door naar ik aanneem een politieagent in burgerkleding.’’

Achtervolgd

Een man die met zijn vriendin aan het winkelen was in een liefdadigheidswinkel, zag naar eigen zeggen hoe twee politieagenten met geweren op straat een man achtervolgden. ,,Ze schreeuwden “politie stop!” maar hij bleef maar rennen. Toen schoten ze driemaal. De man viel op de grond. Daarna stopte hij met bewegen. De politieagenten controleerden hem en daarna werd het gebied afgezet’’, verklaarde hij tegenover de Britse editie van Metro.

Op foto's was te zien dat de messentrekker op zijn zij op het trottoir lag. Om zijn middel zat een gordel met zilverkleurige capsules ter grootte van kleine thermosflessen.

Burgemeester Sadiq Khan van Londen bedankte de politie op Twitter voor haar ‘snelle en moedige’ optreden en richtte zich tot de inwoners. “Terroristen proberen verdeeldheid te zaaien en onze manier van leven te vernietigen. Hier in Londen zullen we dat nooit laten gebeuren.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Forensische speurders bezig met het sporenonderzoek op de plaats delict. © AP

London Bridge

Het incident komt twee maanden na een soortgelijke terreuraanval bij de London Bridge. Een 28-jarige man met, zo bleek later, een nepbom om zijn middel stak er in op willekeurige voorbijgangers. Twee van hen overleden, drie raakten gewond. De politie schoot de messentrekker dood. Het bleek te gaan om Usman Khan, een veroordeelde terrorist die eind 2018 onder voorwaarden werd vrijgelaten. Hij droeg een nepbom, net als de messentrekker in Streatham vandaag.

In juni 2017 was de London Bridge het doelwit van een aanslag, waarna drie daders met een busje op voetgangers inreden. Daarna reden ze door naar een uitgaanscentrum net na de brug, waar ze uitstapten en vervolgens mensen aanvielen. Er vielen acht doden.

Volledig scherm © AP