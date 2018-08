'Terreurverdachte Londen is 29-jarige man uit Soedan'

De politie arresteerde de man direct na het incident bij het parlementsgebouw in Londen. Een auto reed daar meerdere mensen en kwam vervolgens tot stilstand tegen een veiligheidsbarrière. Drie mensen raakten gewond.



Een getuige zei eerder tegen de BBC dat de man inreed op fietsers die voor een verkeerslicht stonden te wachten. Agenten konden de bestuurder, een twintiger, ter plekke aanhouden. ,,Aangezien sprake lijkt te zijn van opzet en gezien de methode en het feit dat dit een iconische locatie is, behandelen we dit als een terroristisch incident'', meldde de politie. Die zegt verder geen wapens te hebben aangetroffen in de auto.



De politie deed in de nasleep van het incident invallen in drie panden in Birmingham en Nottingham. Khater zou niet in beeld zijn geweest bij de binnenlandse veiligheidsdienst MI5 en de antiterreurpolitie. Hij was volgens bronnen van de BBC wel een bekende van de lokale politie. De politie heeft de identiteit van de man nog niet bevestigd.



Volgens Britse media zou de man als winkelmanager in Birmingham werken en gestudeerd hebben aan de Sudan University of Science and Technology.