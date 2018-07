Terreurverdachte Parijs en Brussel herkend als beul bij IS-verbranding

Een lid van de Belgische antiterreureenheid DR3 zegt in het Franstalige dagblad La Dernière Heure er zeker van te zijn dat Osama Krayem een van de gemaskerde beulen uit de executiebeelden van 2015 is. De gevangengenomen F16-piloot Al-Kasasbeh werd levend verbrand in een kooi.



De identificatie van Krayem, die schuilging onder de naam Naïm Al Hamed, als beul bij de verbranding van de gevechtsvlieger zou bewijzen dat hij een hoog in rang staande IS-soldaat was. Justitie in België geeft vooralsnog geen commentaar, meldt Het Laatste Nieuws, maar zou drie jaar na de executie van Al-Kasasbeh hebben achterhaald dat Krayem zich exact op die plek in Syrië bevond.