Terrorist blaast zichzelf op tijdens vrijdaggebed in moskee Pakistan: tientallen doden

UPDATE Zelenski vraagt toelating EU na opmerkin­gen Von der Leyen: ‘Ik ben er zeker van dat we dat verdienen’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski vraagt de Europese Unie zijn land direct als lid toe te laten. Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen stelde eerder al dat Oekraïne op termijn welkom is. ,,Ze horen bij ons, en we willen hen erbij”, zei ze in gesprek met Euronews.

28 februari