'Terrorist' van Luik was geradicaliseerd en 'wilde duidelijk agenten aanvallen'

Maandagnacht werd Michael Wilmet vermoord met een kogel door zijn hoofd in On, een deelgemeente van Marche-en-Famenne. De politie houdt er rekening mee dat Benjamin H. (31) de dader is. Ex-gedetineerde Wilmet was bekend als drugsdealer en verslaafd aan heroïne. Benjamin H. en Michaël Wilmet zouden afgelopen nacht een overval in Rochefort hebben gepleegd, waarbij H. zijn kompaan zou hebben afgemaakt.

Het parket van België bevestigt de moord op Wilmet maar kan de berichtgeving over een link met ’Luik’ niet bevestigen. In die stad doodde H. drie mensen en gijzelde later een schoonmaakster, alvorens hij later door de politie werd doodgeschoten.

Burgemeester van Luik Willy Demeyer bevestigt dat er naast de twee doden bij de politie ook vier agenten gewond geraakten toen Herman op hen schoot bij de gijzeling. ,,De schutter had het klaarblijkelijk gemunt op de Luikse politie.''

,,Hij heeft twee agentes in de rug aangevallen, hun wapens gestolen en zich verscholen in de school", zei ook korpschef Christian Beaupère. ,,Hij is de school niet verder binnengegaan maar had duidelijk de bedoeling de politie aan te vallen. Vier agenten raakten gewond, één van hen zelfs levensgevaarlijk aangezien een kogel de slagader in de dij raakte.''

De 22-jarige Cyril Vangriecken die door H. werd gedood toen hij als passagier in een auto voorbijreed, was een leerling van de hogeschool van Luik, aldus Demeyer.

Naderende vrijlating

H. werd gisteren vrijgelaten uit de gevangenis met een ’uitgaansvergunning’. Zo’n vergunning kreeg hij al veertien keer, om zijn naderende vrijlating voor te bereiden. Dertien keer ging dat zonder problemen. Hij hield zich aan de afspraken. Maandag mocht hij voor een periode van acht uur de gevangenis verlaten. H. zat vast sinds 2003 en moest nog een straf uitzitten tot 2020.

H. zou in de gevangenis zijn geradicaliseerd. Medegevangenen hebben hem gewelddadig genoemd. Hij zat een tijdlang vast voor een serie aan drugsfeiten, diefstallen en andere kleine criminaliteit, maar in de gevangenis had hij contact met geradicaliseerde gedetineerden. H. stond sinds vorig jaar op de radar van Staatsveiligheid, omdat hij in de gevangenis geradicaliseerd was, meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws.