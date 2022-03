TERUGLEZEN | Russische journaliste omgekomen tijdens filmen raketaanval, Rutte: olieboycot Rusland ‘snel‘ mogelijk

Witte muzikante om dreadlocks geweerd van Duits klimaatpro­test: ‘Kapsel is zwart verzetssym­bool’

Duitse klimaatjongeren hebben een rel ontketend door een witte artieste omwille van haar kapsel niet te laten optreden bij een klimaatstaking in Hannover komende vrijdag. ‘Het is jammer dat we vanwege uiterlijke kenmerken zijn uitgesloten‘, schrijft singer-songwriter Ronja Maltzahn in een post op Instagram.

