Terugtrekking Amerikanen uit Syrië verloopt chaotisch: Russen nemen VS-basis over

,,Twee Amerikaanse observatieposten bevonden zich in de buurt van Kobani en deze Amerikaanse eenheden werden afgesneden van de rest van het Koerdische gebied door de Turkse opmars aan de ene kant en de komst van Syrische regeringssoldaten uit het westen vanuit Manbij”, verklaarde een westerse militaire functionaris die tot voor kort nauw samengewerkte met de Koerden.



,,Ze zullen een veilige uitweg moeten vinden terwijl er door milities strijd wordt geleverd om deze steden onder hun controle te brengen’’, aldus de westerse functionaris. ,,De VS en het VK moeten onder moeilijke omstandigheden de militaire operatie tegen IS abrupt stopzetten. Het is echt een demoraliserende aftocht”, aldus de westerse functionaris.