Terwijl militairen VS en Zuid-Korea oorlog nabootsen, luistert Kim Jong-Un naar popconcert

De grootschalige militaire oefeningen, die de naam Foal Eagle dragen, waren uitgesteld tot na de Olympische Winterspelen van Pyeongchang (Zuid-Korea) in februari. Dat werd gedaan om de voorzichtige toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea niet te dwarsbomen. In hetzelfde kader moet het besluit gezien worden als een poging om de duur van de manoeuvre van acht naar vier weken terug te brengen. Wel bleef het aantal soldaten op peil: zo'n 300.000 namens Zuid-Korea en 10.000 uit Amerika. In april staat als vanouds ook de commandotraining Key Resolve van beide bondgenoten op het programma. Op 27 april is de voorgenomen ontmoeting tussen de leiders van de beide Korea's, Moon Jae-in en Kim Jong-un. Beide machthebbers praten met elkaar in het grensplaatsje Panmunjom over onder meer wapenbeheersing op het Koreaans schiereiland.

Vrolijke avond

Wellicht met het zicht daarop bleef de gebruikelijke furieuze Noord-Koreaanse reactie op de militaire oefening dit keer uit. Sterker: de sterke man van Pyongyang beleefde een vrolijke avond. In het gezelschap van zijn vrouw en zijn zuster Kim Yo-jong woonde hij een historisch optreden van Zuid-Koreaanse artiesten in Pyongyang bij.



Kim was in het Grote Theater in het oosten van de hoofdstad te gast bij een concert dat werd gegeven door 160 Zuid-Koreanen, onder wie de popidolen Cho Yong-pil, Lee Sun-hee, Choi Jin-hee en de meidengroep Red Velvet.



De komst van Kim naar het culturele evenement was niet geheel onverwacht. In februari bezocht de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in tijdens de Winterspelen een voorstelling van het Noord-Koreaanse gezelschap Samjiyon Orchestra in Seoul.