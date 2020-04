Teugels voorzichtig laten vieren? Nou, onze boekhandel ging toch maar niet open

Politie beëindigt ‘sweet 16’ met tientallen genodigden in afgehuurd apparte­ment in Berlijn

14:33 Een moeder uit Berlijn heeft het contactverbod dat verspreiding van het coronavirus moet tegengaan op wel heel grove wijze geschonden. Ze organiseerde zondagavond ter gelegenheid van de 16de verjaardag van haar dochter doodleuk een feestje met maar liefst 31 genodigden in een appartement in de stad. De politie greep in en onderzoekt de zaak.