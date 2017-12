Texaan vermoordt vriendin met cadeau voor Thanksgiving: een samoeraizwaard

Lockings meldde zichzelf de volgende dag, nadat familie hem overtuigd had zich over te geven. Hij zit vast en is aangeklaagd voor moord op Aracely Jernigan. Wat de aanleiding voor de moord op zijn vriendin is, is niet duidelijk.



Slechts een paar uur voor zijn weerzinwekkende daad ging Lockings langs bij zijn oma voor een bak koffie, zo vertelt ze tegen de Houston Chronicle. Marie Carrier was zich dan ook niet bewust van wat zich in de uren na zijn bezoek afspeelde.



Wel vertelt Carrier dat Lockings met mentale problemen kampt. ,,Hij is echt niet goed bij zijn hoofd’’, aldus de grootmoeder. Het zwaard dat hij bij zijn bloederige daad gebruikte, kreeg hij volgens de vrouw cadeau voor Thanksgiving.



Lockings is geen onbekende van de politie. Hij werd meerdere keren gearresteerd voor drugsbezit en zeker een keer veroordeeld. Jernigan woonde lange tijd in Mexico, maar keerde onlangs terug naar Houston.