‘Texaanse schutter werd enkele uren voor aanrichten bloedbad ontslagen'

De man begon de moordpartij toen de politie zijn wagen aan de kant wilde zetten. Hij had geen richting aangegeven. Ator nam een agent onder vuur en reed vervolgens weg. Hij schoot tussen de steden Midland en Odessa op willekeurige weggebruikers en de politie. Op enige moment liet Ator zijn eigen auto achter en stal het busje van een postbezorger. De politie dacht daardoor aanvankelijk dat er sprake was van een tweede schutter. De schutter kwam uiteindelijk, op het parkeerterrein van een bioscoop, om het leven tijdens een schotenwisseling met de politie.

Zeven doden

Volgens de autoriteiten vielen er zeven doden en raakten 22 mensen gewond, onder wie een 1-jarig meisje. Een actie om geld voor haar op te halen heeft al 145.000 dollar (circa 132.000 euro) opgeleverd. Het jongste slachtoffer van de dodelijk schoten is een 15-jarige. Het oudste slachtoffer is 57, zo meldde de politie.



Het is nog onduidelijk waarom Ator precies begon te schieten en of hij zijn vuurwapen op legale wijze had bemachtigd. Hij had een strafblad, maar werd niet gezocht.