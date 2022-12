Thais marineschip gezonken, 31 opvarenden vermist

Bij de zoektocht is het Thaise leger ingezet dat met drie marineschepen en twee helikopters naar de vermisten op zoek is. 75 van de 106 opvarenden konden in het donker van het schip worden gered, maar de overige 31 zouden in het water terecht zijn gekomen.

De marine plaatste foto’s en videobeelden op haar Twitteraccount waarop mensen in oranje hesjes op een opblaasbaar vlot zitten. Het is onduidelijk hoeveel vlotten zijn ingezet.

Het zuiden van Thailand heeft de afgelopen dagen te maken gehad met stormen en overstromingen. Schepen werden gewaarschuwd aan de kant te blijven. De Sukhothai is een in de VS gebouwd schip dat sinds 1987 in gebruik is.