Thaise duikers halen laatste vermiste voetballertjes uit ondergelopen grot

Heikele klus

De jongens en hun coach zaten zo’n vier kilometer van de ingang van het complex in een grotkamer die bekendstaat als Pattaya Beach. Ze daarvandaan krijgen bleek echter een heikele klus, omdat veel van de jongens niet kunnen zwemmen. Gedurende een aantal dagen werd gewerkt aan een plan de jongens heelhuids door de ondergelopen gangen te krijgen. Zuurstoftekort in de grot en mogelijk nieuwe regenval brachten de operatie het afgelopen weekend in een stroomversnelling. De nu geredde jongens werden op stretchers uit de grot gedragen en weggebracht. Media maakten al eerder melding van een ambulance die bij de grot vertrok. Bij de finale van de reddingsmissie, die om 10 uur lokale tijd begon, zijn negentien duikers betrokken.

Veiligheidsmaatregelen voor toeristen

De premier van Thailand kondigde vandaag aan dat er maatregelen worden getroffen om de veiligheid te garanderen van toeristen die, na alle media-aandacht, de grot willen bezoeken.



,,In de toekomst zullen we de in- en uitgang van de grot in de gaten houden'', sprak Prayuth Chan-ocha. ,,De grot is wereldberoemd geworden. We zullen verlichting in de gangen plaatsen en borden aanbrengen.''