Thaise 'grotkinderen' levend gevonden; bevrijding nog heikele klus

De groep verdween op 23 juni in de grot van Tham Luang Nang non, in het noorden van Thailand, na een voetbaltraining. Ze kwamen vast te zitten toen ze wilden schuilen voor de regen. Reddingswerkers gaan ervan uit dat ze voor het opkomende water gevlucht zijn naar een droog deel van het grottenstelsel. Volgens gouverneur Narongsak Osatanakorn zijn de tieners samen met hun 25-jarige coach weliswaar veilig aangetroffen, maar is de reddingsoperatie nog niet op zijn eind. Het jeugdteam bevindt zich in een grotkamer op vijf kilometer van de hoofdingang. Deze kamer wordt door speleologen Pattaya Beach genoemd.

Evacuatie

Ondanks dat de groep gevonden is, blijven reddingswerkers doorgaan met het wegpompen van het water, aldus de gouverneur. Medisch personeel zal naar het team duiken om de gezondheid van de jongens en hun coach te onderzoeken. ,,Wanneer hun lichamelijke conditie voldoende is om uit de grot te kunnen duiken, zullen we ze zo snel mogelijk uit de grot halen", zei hij.



Volgens grotexpert Anmar Mirza is dat zeer gevaarlijk. ,,Of de jongens geëvacueerd worden of dat er gewacht wordt tot het waterpeil zakt, is een belangrijke beslissing", aldus de coördinator van de Amerikaanse Nationale Grottenreddingsbrigade. ,,In de grot goederen brengen naar het jeugdteam kan lastig zijn, afhankelijk van hoe gecompliceerd de duik is. Niet-duikers door een grot laten duiken naar de uitgang is mogelijk nog veel gevaarlijker", zegt Mirza.



Het Thaise duikteam, dat de jongens vond, meldt op Facebook dat het bezig is om goederen naar de jongens te brengen.