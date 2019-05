Thaise hond redt levend begraven baby

Alles wat je moet weten over de Europese verkiezin­gen in twintig vragen

6:00 Europese verkiezingen (zucht). Ver van je bed, saai en ingewikkeld? De meeste Nederlanders die donderdag mogen stemmen voor het Europees Parlement hebben moeite met de verkiezingen. De kennis over ‘Brussel’ is gebrekkig en het Europese gevoel ver te zoeken. We gidsen je door de Unie in twintig vragen. Zonder opsmuk en zonder vooroordelen.