Thaise koning zwicht voor kritiek. Wegen Bangkok niet langer potdicht bij passeren Rama's autocolonne

De knieval van de 67-jarige koning Rama de tiende, voluit Maha Vajiralongkorn geheten, volgt op een zeldzaam geval van publieke verontwaardiging in het land. Tienduizenden Thailanders hadden de afgelopen maanden op Facebook en Twitter met de hashtag # royalmotorcade (koninkijke motorcolonne) hun frustratie geuit over het feit dat soms het gehele verkeer wordt stilgelegd voor de koning. Het chaotische verkeer in Bangkok is een dagelijkse beproeving voor inwoners van de miljoenenstad. ‘De koning is bezorgd dat zijn gereis en dan van zijn familie de Thaise samenleving negatief zal beïnvloeden’, staat in de verklaring.