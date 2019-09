Thomas Cook op rand faillissement: ‘Nederlandse reizigers komen sowieso thuis’

Ondertussen groeit de ongerustheid bij reizigers en hoteluitbaters. De reizigers vragen zich af of ze nog wel thuis zullen komen en hoteluitbaters vrezen dat ze hun geld niet meer gaan krijgen. In een hotel in Tunesië loopt de situatie uit de hand. De hotelgasten worden er vastgezet door bewakers en gedwongen om geld op tafel te leggen, zo blijkt uit beelden op sociale media.

Woordvoerder Hanita van der Meer van Thomas Cook Nederland ‘kan nog niet zeggen’ hoeveel Nederlandse reizigers op dit moment via Thomas Cook of dochter Neckermann Reizen op vakantie zijn. In totaal zijn 600.000 toeristen met de organisatie op vakantie, onder wie meer dan 10.000 Belgen. Of het aantal Nederlanders in dezelfde orde van grootte ligt? ,,Daar doe ik geen uitspraken over. Maar voorlopig gaan alle vakanties door zoals gepland. Mocht er iets veranderen, dan zullen we onze klanten informeren.”

Van der Meer bestrijdt dat Nederlandse vakantiegangers zich zorgen zouden moeten maken over hun terugreis naar Nederland. ,,We zijn aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Dat betekent dat de terugreis niet in gevaar is.”

Ultieme vergadering

De ultieme vergadering die al dan niet gaat leiden tot de redding van Thomas Cook, zou plaatsvinden bij advocatenkantoor Slaughter & May in de Britse hoofdstad. Een bron nabij het dossier verklaarde dat de 200 miljoen pond extra (ruim 226 miljoen euro) die de groep nodig heeft (bovenop de eerder aangekondigde 900 miljoen pond), niet van nieuwe private investeerders zal komen.

Thomas Cook zou daarom hebben aangeklopt bij de overheid. Er zouden volgens de bron gesprekken lopen, al schreef de Britse krant The Times zaterdag ook al dat het weinig waarschijnlijk is dat de overheid effectief zou tussenkomen. Mogelijk komt er vandaag snel duidelijkheid over de toekomst van de groep.

10.000 Belgen

Indien Thomas Cook geen oplossing vindt, dreigt het failliet te gaan. In dat geval moet er een oplossing moeten worden gezocht voor de 600.000 toeristen die wereldwijd met de organisatie op reis zijn. De touroperator baat verschillende hotels, resorts, luchtvaartmaatschappijen en cruiseschepen uit. Mocht de onderneming omvallen, dan wacht verzekeraars en overheden een monsterklus om vakantiegangers thuis te krijgen.

Volledig scherm Wanhopige toeristen op de luchthaven van Antalya vragen zich af of ze nog wel thuis zullen komen voor de touroperator failliet gaat. © Reuters/Twitter

Spanning is te snijden

In de vakantieresorts loopt de spanning nu al hoog op. Toeristen vrezen dat ze niet tijdig naar huis zullen kunnen en ook sommige hoteluitbaters zitten met de handen in het haar. Sommigen grijpen naar drastische maatregelen om hun kosten vergoed te zien. In het Tunesische hotel ‘Les Orangers’ in Hammamet, vlak bij Tunis, worden Britse toeristen vastgezet en verplicht om geld op tafel te leggen.

Volgens de hotelgasten zou de hoteluitbater hen vragen extra geld te betalen uit angst dat de touroperator niet zal vergoeden wat verschuldigd is voor de boekingen. Voor gasten die weigeren te betalen, blijft de deur op slot. Het zou gaan om sommen tussen 2.000 en 2.800 euro.

De Britse toerist Ryan Farmer beschreef de chaotische situatie in het hotel. ,,Gasten die normaal naar huis zouden gaan, moesten naar de receptie komen en werden daar verplicht tot het betalen van ‘extra kosten’. Het was duidelijk dat dit te maken heeft met de crisissituatie bij Thomas Cook”, aldus Farmer.

De poorten van het resort blijven potdicht en worden bewaakt door veiligheidspersoneel. ,,Er stonden vier bewakers die de poort gesloten hielden, niemand mocht door. Ik zou het beschrijven als gegijzeld worden.” Volgens de man moest een 80-jarige vrouw meer dan 2.000 euro ophoesten, ook al had ze de reis al betaald aan Thomas Cook.

,,Er was een Ierse hotelgast die met de bewakers probeerde te praten, maar ze lachten alleen maar en hielden de poort dicht. Een vertegenwoordiger van Thomas Cook probeert de situatie op te lossen, maar de uitbaters van het hotel lijken niet geneigd om te luisteren.” Bovendien is ook het internet door het hotel afgesloten, waardoor de gasten moeilijker met de buitenwereld kunnen communiceren.

Britse overheid probeert vakantiegangers gerust te stellen

Britten die met de financieel geplaagde touroperator op reis gaan, hoeven niet te vrezen dat ze zullen stranden in vakantielanden mocht het bedrijf onverhoopt omvallen. De Britse minister Dominic Raab van Buitenlandse Zaken zei dat er een noodplan klaarligt om reizigers terug te halen indien het ultieme crisisoverleg spaak loopt.

Zijn collega-minister Brandon Lewis (Veiligheid) sprak de hoop uit dat onderhandelingen over de toekomst van Thomas Cook vandaag tot een goed einde kunnen worden gebracht. Lewis weigerde verder commentaar te geven op welke stappen de regering bereid is te nemen.