Tibetaanse monnik steekt zichzelf in China in brand

Het vurige protest van Tenga is gericht tegen de inmenging van China in de traditioneel Tibetaanse regio, ze meldt de in Londen gevestigde vrijheidsorganisatie Free Tibet. De zelfverbranding van Tenga was het eerste binnen de voornamelijk boeddhistische gemeenschap in de regio sinds april.



Sinds 2009 hebben bijna 150 Tibetanen zichzelf in vlammen op laten gaan. Onder hen boeddhistische monniken, maar ook burgers. Hun pogingen tot zelfdoding zijn gericht tegen de Chinese overheid en het is een vraag om de terugkeer van Tibets verbannen geestelijk leider, de Dalai Lama.



De zelfverbrandingen hebben geleid tot verhoogde veiligheidsmaatregelen in de toch al zwaar gecontroleerde regio, wat de afgelopen jaren een vermindering van de frequentie van deze acties tot gevolg had. De piek zou in 2012 op 83 gevallen hebben gelegen. Het gebied is afgesloten voor buitenlandse media, wat het vrijwel onmogelijk maakt om de meldingen te verifiëren.