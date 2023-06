Tien bruiloftsgasten overleden bij ‘ergste ongeval in jaren’ in Australië: chauffeur aangehouden

In de bus zaten volgens lokale media bruiloftsgasten die terugkwamen van een bezoek aan een wijnboerderij ten noorden van Sydney. Het bruidskoppel was niet mee met de groep. Onder de slachtoffers zijn enkel volwassenen.

De politie werd kort voor middernacht opgeroepen voor een ongeval op een kruispunt in de buurt van het stadje Greta. Volgens lokale media was de bus op de terugweg van een huwelijksreceptie in Wandin Estate winery, een wijnmakerij in Hunter Valley, een regio waar veel wijnboerderijen zijn. Het zou op dat moment mistig zijn geweest, maar het is onduidelijk of de weersomstandigheden een rol speelden bij het ongeluk.