Tien doden bij schietpartij Amerikaanse supermarkt, onder wie politieagent

VIDEOBij een schietpartij in een supermarkt in het Amerikaanse Boulder (Colorado) zijn tien mensen om het leven gekomen. Onder de doden is een politieagent, zo laat het hoofd van de lokale politie Kerry Yamaguchi weten. De verdachte is opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend.

,,Dit is een tragedie en een nachtmerrie voor Boulder’’, zei aanklager Michael Dougherty. ,,Dit waren gewoon mensen die hun boodschappen kwamen doen. Ik beloof de slachtoffers en de mensen van de staat Colorado dat hier gerechtigheid voor zal komen.’’

‘Ik kon niemand helpen’

De politie sloeg maandag aan het einde van de middag (plaatselijke tijd) alarm over een ‘actieve schutter’ bij supermarkt King Soopers in de plaats Boulder, aan de voet van de Rocky Mountains. Mensen werd geadviseerd niet naar het gebied gekomen. Ooggetuigen meldden meerdere schoten te hebben gehoord.

De 42-jarige Sarah Moonshaw stond bij de kassa toen het schieten begon. Ze was samen met haar volwassen zoon Nicolas in de winkel tijdens het incident. Ze vertelt hoe ze een slachtoffer op de stoep net buiten de winkel probeerde te helpen. Haar zoon trok haar echter weg, riep: ‘We moeten gaan'. ,,Ik kon niemand helpen", zegt ze in tranen.

Overleden agent was juist op zoek naar minder gevaarlijk werk

De politie kwam met veel wagens en manschappen richting de supermarkt. De overleden agent, de 51-jarige Eric Talley, was de eerste politieman die ter plaatse was, aldus politiechef Maris Herold. Talley heeft zeven kinderen, en was volgens zijn vader juist op zoek naar een minder gevaarlijke baan.

Buiten de supermarkt verzamelden zich uiteindelijk tientallen agenten. De politie riep de schutter op zich over te geven, schrijven Amerikaanse media. ,,Het hele gebouw is omsingeld”, klonk het via een luidspreker. ,,Kom naar buiten met je handen in de lucht.” Na enige tijd kwam een man met ontbloot bovenlijf onder begeleiding van agenten naar buiten. Hij is gearresteerd. Volgens de politie is hij gewond geraakt.

Verdachte gewond

De politie laat weten dat de verdachte naar het ziekenhuis is gebracht. Hoe hij aan zijn verwondingen kwam, is onduidelijk. Op videobeelden liep hij mank en leek een van zijn benen bedekt met bloed. Volgens de politie opereerde de man alleen en is hij op dit moment de enige verdachte van de schietpartij.

Naast de tien doden zijn er verder geen gewonden gevallen. Het duurde enige tijd voordat het aantal slachtoffers bekend werd gemaakt. De politie wilde eerst de familieleden inlichten. De politie laat op Twitter weten dat er geen gevaar meer is voor de bevolking.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Het was de tweede moordpartij in de Verenigde Staten in minder dan een week tijd. Een man schoot vorige week acht mensen dood in Atlanta (Georgia).

