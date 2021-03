Tien doden, onder wie agent, bij schietpartij Amerikaanse supermarkt

De verdachte is opgepakt. Over zijn motief is nog niks bekend.



De politie sloeg maandag aan het einde van de middag (plaatselijke tijd) alarm over een “actieve schutter” bij de supermarkt King Soopers in de plaats Boulder, aan de voet van de Rocky Mountains. Mensen werd geadviseerd niet naar het gebied gekomen. Ooggetuigen meldden meerdere schoten te hebben gehoord. De politie kwam met veel wagens en manschappen richting de supermarkt. De overleden agent was de eerste agent die ter plaatse was, aldus politiechef Maris Herold.



Op een YouTube-stream van een journalist was te zien dat gewapende agenten en militairen posities innamen op en rond de parkeerplaats bij het pand. Na enige tijd kwam een man met ontbloot bovenlijf onder begeleiding van agenten naar buiten. Hij is gearresteerd. Volgens de politie is hij gewond geraakt. Naast de tien doden zijn er verder geen gewonden gevallen.



De politie laat op Twitter weten dat er geen gevaar meer is voor de bevolking.