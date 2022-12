Tien doden, onder wie vijf kinderen, bij brand in Lyon

Belgische hulpverle­ner veroor­deeld tot 28 jaar cel in Iran na schijnpro­ces

De Belgische hulpverlener Olivier Vandecasteele (41) is in de Iraanse hoofdstad Teheran veroordeeld tot 28 jaar cel. De man zit sinds 24 februari dit jaar in een isoleercel en kampt met gezondheidsklachten. Het is niet bekend wat de aanklacht tegen hem is.

