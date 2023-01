Tien jaar cel voor Iraans stel na verspreiden video van dans op straat

Astiyazh Haghighi (21) en haar verloofde Amir Mohammad Ahmadi (22) werden in november in hun woning gearresteerd nadat een video online was verschenen waarin ze romantisch dansten voor de Azadi-toren (de ‘vrijheidstoren’) in Teheran. De video hadden zij zelf verspreid via hun Instagramaccounts. Daarmee hebben ze een gezamenlijk bereik van zo'n twee miljoen volgers, meldt BBC. Op de beelden is te zien hoe jonge vrouw geen hoofddoek draagt. Ook danst ze in het openbaar, en dan ook nog met een man. Ze trotseerde daarmee de strikte regels van de Islamitische Republiek ten aanzien van vrouwen.