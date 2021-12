Tien jaar na de dood van Kim Jong-il is Noord-Korea beter bewapend en nog geïsoleerder

Noord-Korea heeft vrijdag oud-leider Kim Jong-il geëerd, tien jaar na zijn overlijden. In het geïsoleerde land hangen vlaggen halfstok en werden momenten van stilte in acht genomen. Het markeert eveneens het moment dat zijn zoon en opvolger Kim Jong-un met harde hand het land regeert.

Kim Jong-il regeerde zeventien jaar voordat hij in december 2011 aan een hartaanval overleed op 69-jarige leeftijd. Zijn zoon en andere hoge functionarissen eerden hem bij het Kumsusanpaleis van de Zon, het mausoleum voor Kim Jong-il en diens vader Kim Il-sung. De herdenking werd op televisie uitgezonden.

Op beelden is te zien dat de huidige leider buigt voor een portret van zijn vader, op een platform dat uitkijkt op mogelijk duizenden mensen op een plein. Ook laten foto’s zien dat Noord-Koreanen buigen bij afbeeldingen van de twee vorige leiders. Drie generaties van de familie Kim besturen het land sinds 1948 met harde hand.

Staatsmedia prijzen het ‘revolutionaire leiderschap’ van Kim Jong-il en roepen mensen op toegewijd te blijven aan zijn zoon. ‘Met de gerespecteerde leider Kim Jong-un in het middelpunt, moeten we onze partij en revolutionaire loyaliteit versterken’, staat in een van de kranten.

Volledig scherm Kim Jong-un in 2019 na de lancering van een raket. © AP

Zoon Kim Jong-un kwam tien jaar geleden aan de macht, op 27-jarige leeftijd en zonder noemenswaardige ervaring. Hij werd de Grote Opvolger genoemd, maar Korea-specialisten hadden er weinig fiducie in dat hij de verwachtingen op zijn nieuwe positie kon waarmaken, schrijft BBC vandaag. Veel van hen voorspelden een militaire coup of een machtsovername door de elite. Ze bleken de jonge dictator te onderschatten, want nu, een decennium later, regeert hij nog steeds.

Zuivering

Kim Jong-un begon met een zuivering van zijn rivalen en honderden executies. Hij liet vier kernproeven uitvoeren, vuurde honderd ballistische raketten af en pakte de internationale schijnwerpers in gesprekken met de Amerikaanse president. Verwachtingen over economische hervormingen, die het leven van de bevolking mogelijk makkelijker zouden maken, bleven echter uit. ,,Ik denk dat de ervaring van Kims heerschappij voor gewone Noord-Koreanen een moment van hoop was in die eerste jaren”, zegt Christopher Green, een Korea-specialist aan de Universiteit Leiden tegen persbureau Reuters. ,,Maar het is er niet beter op geworden.”

Want aan zijn meedogenloze jacht op kernwapens zit een prijskaartje. Noord-Korea verkeert nu in een crisis en is armer en meer geïsoleerd dan toen hij aan de macht kwam. Er zijn door het economische beleid chronische voedseltekorten ontstaan, in plaats van de overschotten waar de leider in zijn eerste jaren op zinspeelde. Vanwege de coronapandemie zijn de grenzen gesloten, wat het probleem alleen maar erger maakt doordat ook de voedselimport is getroffen.

Kim Jong-un heeft mensen gewaarschuwd zich voor te bereiden op de ‘ergste situatie ooit’.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: