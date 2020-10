Tien jaar na de mijnramp: mannen zijn verbitterd, verdeeld en vergeten

Trump laat zich testen en gaat publiek niet in bij gevaar op besmetting

9 oktober De Amerikaanse president Trump wordt getest op het coronavirus en zal zich niet onder publiek mengen als hij anderen kan besmetten. Dit verzekerde zijn woordvoerster Kayleigh McEnany in een videoboodschap met betrekking tot de reisplannen van Trump. Die wil bijeenkomsten met kiezers houden, maar het is onduidelijk of dat verstandig is.