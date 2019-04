Tien kinderen op schoolplein in VS beschoten met luchtbuks

Familie van vermoorde Daniël (9): ‘wij werden afgeperst’

25 april Alles wijst erop dat de moord op het Palestijnse jongetje Daniël (9) het gevolg is van een afpersingszaak. De jongen woonde in een Belgisch asielzoekerscentrum en verdween maandagavond. De dag voordat het jongetje dood werd gevonden, kreeg de tante van Daniël een sms: ,,100.000 euro of je ziet Daniël niet meer levend terug’’. Er zijn vijf verdachten aangehouden.