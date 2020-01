Tien leden Mexicaanse muziekgroep vermoord

Dag uitstel Ruimte­vaart­or­ga­ni­sa­tie Elon Musk heeft morgen ‘belang­rijk­ste examen ooit’

14:29 SpaceX heeft een cruciale testlancering met een noodprocedure voor bemande vluchten uitgesteld tot morgen vanwege slecht weer. Als de test vanaf Cape Canaveral slaagt is voor de Verenigde Staten de weg vrij om later dit jaar zelf weer bemande vluchten de ruimte in te brengen. De eerste Amerikaanse bemande vlucht staat voor de tweede helft van dit jaar op het programma.