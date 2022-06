Tienduizenden agenten, straaljagers en helikopters paraat voor veilige NAVO-top in Madrid

Turks vracht­schip met graan dat als eerste Marioepol verliet via Rusland onderweg naar Turkije

Het Turkse vrachtschip dat na onderhandelingen tussen Ankara en Moskou is uitgevaren uit de Oekraïense haven Marioepol, is inmiddels na een tussenstop in de Russische havenstad Novorossiejsk onderweg naar Turkije. Het schip zou geladen zijn met graan toen het Oekraïne verliet.

27 juni