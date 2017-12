Tienduizenden demonstreren in Tel Aviv tegen corruptie regering

Vermist meisje (3) na vijf dagen dood teruggevonden

4:18 Een driejarige meisje uit North Carolina dat al vijf dagen werd vermist en naar wie met man en macht werd gezocht, is gisteravond dood teruggevonden in een beek in Pender County. Dat heeft de FBI zaterdag laten weten. De vriend van de moeder, Earl Kimrey, werd gearresteerd.