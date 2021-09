Tienduizenden Fransen demonstreren opnieuw tegen coronapas

dood carlo Verbazing om vrijlating Mallorca-verdachte Lukas O. (18), OM mogelijk in beroep

17 september Het Openbaar Ministerie is onaangenaam verrast dat een van de verdachten van de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman (27) in afwachting van het onderzoek is vrijgelaten. Het gaat om de 18-jarige Lukas O. uit Hilversum, die naast het medeplegen van doodslag nog verdacht werd van poging tot doodslag op een ander slachtoffer en van twee keer openlijk geweld.