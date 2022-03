Tienduizenden mensen verlaten huis en haard in Sydney vanwege overstromingen

Aanslagple­ger marathon Boston krijgt alsnog doodstraf

De dader van de bomaanslag bij de marathon in Boston in 2013 heeft alsnog de doodstraf opgelegd gekregen door het Amerikaanse hooggerechtshof. De ‘Boston Bomber’ was in 2015 al veroordeeld tot de zwaarste straf, maar in 2020 werd besloten dat de zaak opnieuw moest worden bekeken.

5 maart