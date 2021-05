Tiener in ziekenhuis na levensgevaarlijke TikTok-challenge: ‘Niemand wil z’n dochter in brand zien staan’

Een 13-jarig Amerikaanse meisje is ernstig verbrand tijdens het uitvoeren van een TikTok-challenge. Haar familie wil iedereen waarschuwen om te voorkomen dat iemand anders dit ook overkomt. ‘Niemand wil z’n dochter in brand zien staan.’

Destini Crane uit Portland, Oregon, ligt al meer dan twee weken in het ziekenhuis. Ze liep derdegraads brandwonden op aan haar nek en rechterarm en moest drie huidtransplantaties ondergaan.

Het meisje deed op 13 mei een video van de populaire video-app TikTok na in de badkamer van haar huis. Destini kan momenteel niet praten en vertellen wat er is gebeurd. Maar op basis van wat er in de badkamer is aangetroffen en na vrienden te hebben gesproken, denkt haar familie dat de tiener ‘die leefde voor TikToks’ de Fire Challenge na wilde doen. Voor deze hit op TikTok tekent iemand een vorm op een spiegel met een ontvlambare vloeistof en steekt deze vervolgens in brand.

Destini (13) wilde het ook proberen, maar het liep helemaal fout. Een bus alcohol vatte vlam en kwam tot ontploffing. De puber werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht en verblijft nu al twee weken op de intensive care. Met tal van ingrepen, waaronder huidtransplantaties, hopen de dokters haar nog te kunnen redden.

Aansteker

Destini bracht een kaars, een aansteker en een fles ontsmettingsalcohol mee naar de badkamer. Volgens haar zus is de fles alcohol in de slecht geventileerde ruimte ontploft, waardoor haar zusje en andere voorwerpen in brand vlogen. Toen ze Destini’s telefoon oppakten, was TikTok nog steeds bezig met het opnemen van een video, zo vertelt moeder Kimberly Crane aan ABC News. ,,Ik was in de woonkamer aan het praten met mijn moeder en ik hoorde haar mijn naam schreeuwen”, herinnert ze zich. ,,Dus ik ging naar boven en opende de badkamerdeur. Alles stond in brand. Destini stond in brand. De dingen in de badkamer stonden in brand.”

Ze bracht haar dochter naar buiten en trok haar brandende shirt uit. Een buurman belde 112. Destini ligt sindsdien op de intensive care en haar familie hoopt dat ze binnenkort naar de brandwondenafdeling kan verhuizen voor verdere zorg. Ze zal waarschijnlijk nog enkele maanden nodig hebben om te herstellen, inclusief klinische revalidatie om haar arm en mobiliteit in haar nek, schouders en vingers terug te krijgen. ,,Vanwege de brandwonden zal ze beperkte mobiliteit hebben”, vertelt haar zus Andrea Crane.

Paniek

De familie denkt dat Destini weet dat ze in het ziekenhuis ligt, maar niet helemaal begrijpt wat er met haar is gebeurd. ,,Ik weet dat als ze wakker wordt en het volledig begrijpt, ze waarschijnlijk in paniek zal raken”, zei haar moeder. ,,Maar eerlijk gezegd denk ik dat ze sterk genoeg is om er doorheen te komen.”

De familie deelt het verhaal om andere gezinnen te waarschuwen en aan te moedigen om te kijken naar het gebruik van sociale media door kinderen. ,,Ik keek gewoon niet naar haar om", bekent zus Andrea Crane. ,,Toen ze me TikToks liet zien en toen ze me liet zien wat ze aan het doen was, zei ik: ‘Oh, ik heb het druk’ of: ‘Ik doe schoolwerk.’” Ze benadrukt dat het belangrijk is om er wel met kinderen over te praten en het in de gaten te houden.

TikTok laat weten geen inhoud toe te staan ‘die gevaarlijke uitingen aanmoedigt of repliceert die tot letsel kunnen leiden'. ,,Wat nog belangrijker is, we moedigen iedereen aan om voorzichtig te zijn in hun gedrag, zowel online als offline”, aldus het bedrijf. ,,Niemand wil dat zijn vrienden of familie gewond raken bij het filmen van een video of het proberen van een stunt.”

Destini (13), zwaargewond na Tiktok-challenge