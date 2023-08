Tiener overleden na val van zestig meter in pretpark Zuid-Frankrijk, jonge vrouw zwaargewond

Een 17-jarige jongen is zaterdag omgekomen en een 19-jarige vrouw zwaargewond geraakt in de Zuid-Franse badplaats Cap d’Agde. De twee zouden uit een attractie zijn gevallen in het pretpark Luna Park, melden de Franse autoriteiten.

De 19-jarige gewonde vrouw is in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Montpellier gebracht. Ze is buiten levensgevaar, zo werd zondagochtend bekend gemaakt. De twee slachtoffers komen uit Agde, een gemeente in het Franse departement Hérault.

Het ongeluk gebeurde om 1.30 uur ‘s nachts, enkele minuten voor sluiting van het pretpark, in de Adrenaline-attractie. Dat is een gigantische schommel voorzien van een elastische band, waarin waaghalzen omhoog worden getakeld en daarna een vrije val van zestig meter maken. Daarbij wordt een snelheid bereikt van 110 kilometer per uur.

Volgens justitie raakten de slachtoffers zaterdagavond ‘meerdere objecten’ terwijl zij naar beneden vielen. Het ging onder meer om een van de grote palen van de attractie. Ze kwamen er naar verluidt met hun hoofden tegenaan, melden Franse media.

Ongebruikelijk veel wind

Volgens de burgemeester van Cap d’Agde stond er zaterdagavond ongebruikelijk veel wind, wat kan hebben bijgedragen aan het ongeluk. Franse media maken melding van winstoten van meer dan 80 kilometer per uur. De politie doet onderzoek. Vier mensen, onder wie de manager van het pretpark, worden ondervraagd over het ongeluk. Het pretpark was zondagochtend gesloten.

Het Luna Park in Cap d’Agde is een pretpark met zo'n twintig attracties voor volwassenen, tien voor gezinnen en nog eens ongeveer twintig attracties voor kinderen. Het wordt gepresenteerd als een van de grootste in Europa en trekt duizenden bezoekers, vooral in het zomerseizoen. In 2019 moest diezelfde attractie als waar het nu mis ging tijdelijk worden afgesloten toen bij een incident een man hoofdletsel opliep.

