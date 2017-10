Tiener valt mensen aan met bijl in Zwitsers dorp

De jongen had eerst op een plein in het centrum van Flums, in het kanton Sankt Gallen, verschillende personen aangevallen. Vervolgens wilde hij er in een gestolen auto vandoor gaan. Nadat hij echter bij een ongeval betrokken raakte, zette de jongen zijn vlucht te voet voort en viel hij in een naburig tankstation opnieuw verschillende klanten aan. De politie schoot hem daar neer en arresteerde hem.