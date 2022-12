Tienermeisjes ontmoeten elkaar voor het eerst en vermoorden samen onschuldige man (59) in Toronto

Toronto is in de ban van een raadselachtige moord op een 59-jarige man, die zaterdagavond in het centrum van de Canadese stad plaatsvond. Het slachtoffer werd uit het niets aangevallen door acht tienermeisjes die elkaar die dag voor het eerst hadden ontmoet. De politie tast volledig in het duister. ,,We weten niet hoe of waarom ze elkaar die avond hebben ontmoet”, aldus de politie in een persverklaring.

De vijftiger, in de volksmond bekend als Kenney, stond die zaterdagnacht samen met een medebewoonster van een daklozenopvang in Toronto buiten een sigaret te roken. Acht tienermeisjes in de leeftijd van 13 tot 16 jaar liepen voorbij en vroegen de medebewoonster om alcohol. Toen de vrouw dat niet wilde of kon geven, bleven de meisjes erop aandringen en begonnen ze haar ook te intimideren. De man nam het voor haar op en probeerde de meisjes te kalmeren. ,,Hij zei dat ze me met rust moesten laten en beschermde me”, vertelt de vrouw aan de Canadese zender CBC Toronto.

Escalatie

De situatie liep al snel uit de hand. De agressieve meisjes duwden de man en begonnen te schoppen en te slaan. Ze haalden een mes tevoorschijn en staken de man meerdere keren. Intussen sloeg de medebewoonster op de vlucht om hulp te zoeken. ,,Hij was aan het bloeden. Ik denk dat ze hem met een mes in zijn buik gestoken hadden”, vertelt ze.

Eén van de meisjes rende nog achter de vrouw aan, maar de medebewoonster kon ontkomen. Toen ze terugkeerde, zag ze de man op de grond liggen. De meisjes waren nergens te bekennen. De hulpdiensten kwamen ter plekke en brachten de man direct naar het ziekenhuis, waar hij enkele uren later overleed.

Pech gehad

De politie kon de meisjes snel in de kraag grijpen. Het is vooralsnog een groot vraagteken waarom ze de man hebben aangevallen en doodgestoken. De meisjes komen uit verschillende delen van de stad. Volgens de politie zouden ze elkaar diezelfde dag ontmoet hebben via sociale media. De hele aanval, waarbij de meisjes volgens de politie als een ‘zwerm bijen op hun slachtoffer doken’, duurde in totaal drie minuten.

Het overleden slachtoffer, van wie de volledige naam niet is vrijgegeven, woonde op het moment van de aanval in een opvangcentrum voor daklozen. ,,Hij heeft een zeer ondersteunende familie, dus ik zou hem niet per se dakloos noemen. Mogelijk heeft hij onlangs pech gehad”, vermoedt politierechercheur Terry Browne. In de omgeving stond Kenney bekend als een vriendelijke en vrijgevige man. ,,Hij was een goedhartig persoon. Iedereen heeft zo zijn problemen. Maar al met al zag ik hem niet als een bedreiging, voor niemand”, aldus een bekende. ,,Dat die meisjes hem dit hebben aangedaan... Het is hartverscheurend. Ik kan het niet geloven.”

De burgemeester van Toronto, John Tory, is ‘diep verontrust’ door de zaak. Rechercheur Browne stelt dit nog nooit in zijn loopbaan te hebben meegemaakt. ,,Ik werk al bijna 35 jaar bij de politie en dan denk je alles wel gezien te hebben”, vertelt hij aan Associated Press. ,,Iedereen die niet geschokt is zoiets te horen, heeft er duidelijk vrede mee dat zoiets kan gebeuren in de wereld. Acht jonge meisjes en de meesten onder de 16 jaar. Als dit niet alarmerend en schokkend is voor iedereen, dan zitten we eerlijk gezegd allemaal in de problemen.”

Bekend bij politie

De acht meisjes worden beschuldigd van moord. Vlak voor de dodelijke steekpartij zouden de meisjes betrokken zijn geweest bij een ander vergelijkbaar incident. Drie van hen zijn al bekend bij de politie. De tieners brengen de feestdagen door in de gevangenis en moeten op 29 december opnieuw voor de onderzoeksrechter verschijnen.

