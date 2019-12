Tieners opgepakt in Spanje bij oprollen ‘extreem gewelddadig’ pedonetwerk

De politie onderzoekt nog de betrokkenheid van negen mensen. Naast de zeventien in Spanje zijn in Europa ook een Italiaan, een Fransman en een Brit opgepakt. In Latijns-Amerika zijn tien mensen gearresteerd: vier in Ecuador, twee in Uruguay, twee in Peru en twee in Costa Rica. In India, Pakistan en Syrië hield de politie ook drie verdachten aan.