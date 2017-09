Tieners opgepakt voor fatale schoolbrand Maleisië

De brand had plaats in de Darul Quran Ittifaqiyah school, een zogeheten Tahfiz-school, waar studenten de Koran leren. De leerlingen zijn meestal tussen de vijf en achttien jaar. Tahfiz-scholen vallen niet onder het ministerie van Onderwijs, maar staan onder toezicht van religieuze instanties.



Het was het dodelijkste incident van zijn soort in Maleisië in twee decennia en heeft tot grote verontwaardiging geleid. Sommigen roepen op tot betere veiligheidsvoorzieningen bij dergelijke religieuze scholen.