Tientallen arrestaties wegens verkiezingsfraude in Brazilië aan vooravond stembusgang

Vandalen zetten bioscoop­zaal op stelten, Vlaams meisje (15) in elkaar getrapt na opmerking

Een 15-jarig meisje uit Gent is afgelopen vrijdag in elkaar geslagen door een groepje jongeren in een bioscoopzaal van Kinepolis. Ze werd aangevallen nadat ze hen aansprak op hun gedrag. Zij zorgden namelijk voor veel overlast tijdens de voorstelling door te schreeuwen, rond te lopen en anderen te storen. ,,Waar kunnen onze kinderen nog veilig naartoe?”, vragen haar ouders zich af.

28 september