Tientallen bosbranden in Zuid-Europa, op meerdere plaatsen toeristen geëvacueerd

Met videoDe bosbranden in Spanje, Portugal en Frankrijk blijven aanhouden en breiden zich uit. Het is deze dagen op sommige plaatsen dik boven de 40 graden, brandweermensen weten naar eigen zeggen soms niet weten waar ze moeten beginnen met blussen. Ook in Turkije en Kroatië zijn natuurbranden uitgebroken. Duizenden mensen zijn geëvacueerd, onder wie ook veel toeristen.

In Portugal en West-Spanje woeden momenteel meer dan twintig verschillende branden. Daarbij zijn alleen al in Portugal zo'n 120 lichtgewonden gevallen. Twee mensen, een burger en een brandweerman, hadden volgens de Portugese autoriteiten ernstige verwondingen. In totaal zijn in het land 2300 brandweerlieden in de weer, vooral in het gebied ten noorden van hoofdstad Lissabon.

Ook in regio met huizen van BN’ers

Ook in de toeristische Algarve woeden inmiddels bosbranden. Honderden mensen zijn geëvacueerd omdat het vuur richting enkele dorpen trekt. Onderstaande beelden zouden gemaakt zijn in Quinta do Lago, een paar kilometer ten westen van het vliegveld van Faro. In dit gebied hebben ook veel BN’ers een huis, zoals Louis van Gaal en John de Mol. De Portugezen kampen al weken met enorme droogte. Al sinds begin deze maand is nagenoeg het hele land ‘ernstig’ tot ‘extreem droog’.

Meer toeristen geëvacueerd

Wegens het gevaar van bosbranden zijn in Zuidwest-Frankrijk 6500 toeristen geëvacueerd van vijf campings. Het gaat om mensen die kampeerden in de regio rond Bordeaux, bij La Teste-de-Buch. De brandweer bestrijdt daar twee verschillende bosbranden, onder meer met zes blusvliegtuigen. De bosbrand in de buurt van de duinen en de kust is volgens plaatselijke media veroorzaakt door een auto met pech die in brand vloog.

Op een andere plek in het departement, ongeveer 30 kilometer ten zuiden van Bordeaux, woedt ook een bosbrand. Daar zijn vijfhonderd bewoners van twee dorpen geëvacueerd.

Ook branden in Zuidoost-Europa

In Kroatië woeden meerdere branden bij bekende kustplaatsen. Dat lijkt het ergst in Sibenik, waar de vlammen al meerdere auto's en een kerktoren hebben gegrepen. Enkele kustbewoners zijn de omgeving via de zee ontvlucht in rubberboten, zo meldde lokale zender N1.

In Turkije woeden branden in het Zuidwesten, bij Mesudiye. Dat is niet ver van de toeristische plek Datca. Met zeker negen blushelikopters en vijf vliegtuigen probeert de Turkse brandweer het vuur weg te houden van bewoonde gebieden. Vorig jaar woedden er in dit gebied eveneens ernstige branden. Toen kwamen acht mensen en talloze dieren om het leven.

