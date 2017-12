Tientallen doden bij brand in winkelcentrum Filipijnen

De slachtoffers zitten opgesloten in het gebouw. Duterte bericht dat er volgens reddingswerkers geen hoop meer dat ze levend uit het gebouw zullen komen. Volgens ooggetuigen zijn veel slachtoffers ingesloten door het vuur.

Familieleden van de slachtoffers zijn er recentelijk van op de hoogte gesteld dat 'niemand de extreme hitte en de rook kan overleven', aldus de loco-burgemeester. Eén van de lichamen is inmiddels geborgen, zo vertellen lokale autoriteiten aan persbureau AP .

Meubelzaak

De brand brak uit in een meubelzaak op de derde verdieping van het complex en breidde zich razendsnel uit. De brandweer kon nog niet zeggen wat de oorzaak van de brand is.

Het was al een rampweek voor het land. Regeringsmedewerkers lieten zaterdag weten dat in het zuiden van de Filipijnen zeker tweehonderd mensen zijn omgekomen door de storm die de eilanden trof. Tientallen mensen worden nog vermist. De vrees is dat het dodental als gevolg van het noodweer nog verder zal oplopen.