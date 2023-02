Tientallen doden bij zware aardbeving in Turkije en Syrië, verschillende gebouwen ingestort

Het epicentrum lag zo’n 33 kilometer ten noordwesten van Gaziantep, een stad met ruim 2 miljoen inwoners in het zuiden van Turkije, vlakbij de Syrische grens. De beving vond plaats op een diepte van 18 kilometer. Een sterke naschok van 6,7 volgde ongeveer 10 minuten later.

Ook Syrië is zwaar getroffen door de beving. Vooralsnog worden daar de meeste doden gemeld. Volgens Syrische staatsmedia zijn enkele gebouwen in de noordelijke stad Aleppo en de centrale stad Hama ingestort en werden mensen bedolven onder het puin. Daarbij zouden 42 doden en ruim 200 gewonden zijn gevallen.

In de zuidelijke Turkse provincie Osmaniye en de zuidoostelijke provincie Sanliurfa zijn zeker 15 mensen omgekomen, zeiden de gouverneurs van de twee provincies maandag. Op sociale media worden beelden van ingestorte gebouwen gedeeld, evenals getuigenissen van mensen die nog onder het puin van gebouwen zouden liggen. Volgens het Turkse televisiestation HaberTurk zijn verschillende gebouwen ingestort in de provincies Malatya, Diyarbakir en Malatya.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei op Twitter dat hij diverse zoek- en reddingsteams naar de getroffen gebieden heeft gestuurd. ,,We hopen dat we samen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk schade door deze ramp heen komen’’, schreef hij.

Tektonische platen

Aardbevingen komen relatief vaak voor in Turkije, omdat verschillende tektonische platen aan elkaar grenzen onder het land. In de zomer van 1999 vielen er 17.000 doden bij een beving in Izmit en nog eens bijna 900 bij een aardbeving in Düzce drie maanden later. Bij twee verschillende aardbevingen in 2020 kwamen meer dan 150 mensen om.