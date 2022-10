Tientallen doden door overstromingen in Venezuela

Volgens ooggetuigen zijn de straten van de getroffen stad met ongeveer 73.000 inwoners gevuld met stenen, boomtakken en modder. Bedrijven, woningen en landbouwgrond zijn volgens vicepresident Delcy Rodriguez beschadigd. Volgens de politica viel er in acht uur tijd een maandhoeveelheid regen. ,,We hebben jongens, meisjes verloren”, zei ze vanuit een ondergelopen straat in Las Tejerías. ,,Wat er in de stad Las Tejerías is gebeurd, is een tragedie.”